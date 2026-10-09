Рассвет на Марсе обнажил исчезнувшую главу климатической истории: Curiosity заснял необычный слой горы Шарп

Панорама утреннего солнца опубликована без обработки баланса белого, чтобы сохранить естественный облик инопланетной зари

Марсоход NASA Curiosity передал на Землю панораму марсианского рассвета, заливающего лучами Солнца поле ярдангов — скалистых гребней, выточенных ветром.

Снимок сделан 11 августа 2026 года, на 4982-й сол (марсианский день) миссии, с помощью инструмента Mastcam. Изображение собрали из шести отдельных кадров, намеренно отказавшись от корректировки баланса белого, чтобы утреннее освещение выглядело максимально естественно и аутентично.

Рассвет на Марсе обнажил исчезнувшую главу климатической истории: Curiosity заснял необычный слой горы Шарп
Источник изображения: NASA / JPL-Caltech / MSSS

Эти ярданги расположены на финишной прямой многолетнего маршрута Curiosity вверх по склону горы Шарп (Mount Sharp) высотой около 5 километров. Гора состоит из множества геологических пластов, которые последовательно откладывались один за другим и служат летописью климатического прошлого Марса. На плече вулканической горы, где сейчас находится ровер, слоистая структура внезапно обрывается необычным пластом.

Учёные допускают, что гора Шарп начала разрушаться ещё до формирования этого слоя. В таком случае в осадочной климатической летописи, которую фиксирует Curiosity, образовался временной разрыв — пробел в данных о древнем климате. Одной из гипотез происхождения слоя является накопление вулканического пепла, подобного тому, что наблюдается у экватора.

С момента посадки в 2014 году ровер неуклонно движется вверх, исследуя химический состав пород. Новый кадр даёт визуальную привязку к участку, геология которого пока ставит перед учёными больше вопросов, чем ответов.

Главное
Все новости
8 минут назадGoogle атаковали через целые страны: хакеры угнали домены с помощью взлома национальных реестров Ганы, Самоа и Сьерра-Леоне
14 минут назад2Starlink получил частоты для работы внутри зданий и разрешение на 15 000 спутников: акции операторов рухнули
28 минут назад3Цифровой стеклянный потолок: женскому ИИ-персонажу заплатили на 10,25% меньше, чем мужской версии
21:141SpaceXAI вложила $1,5 млн токенами Grok в Linux-дистрибутива Omarchy: модель доступа вместо наличных
20:421Полезный аксессуар от Xiaomi за 45 долларов. Представлен настольный кронштейн Redmi для монитора
20:313«За инженерные достижения необычайной амбициозности и масштаба». Илон Маск получил высшую научную награду США — Трамп лично вручил медаль
20:20Очередная GeForce RTX 5090 сгорела, MSI во всём обвинила искусственный интеллект
18:478Geely Monjaro уходит из России — и официально выходит в Европе. Официальная премьера гибридного Monjaro EM-i в Европе состоится 12 октября
18:0421Мессенджер Max станет больше похож на Telegram: анонсированы новые возможности
17:454От 100 миллионов до 1,7 миллиарда рублей: российские материалы для микросхем набирают обороты
17:2826«Восстание ИИ» может начаться через полгода — OpenAI и Anthropic уже готовятся к «Судному дню»
17:152AMD доберётся до портативок к концу года: FSR 4 с машинным обучением запустят на встроенной графике
17:149Яндекс предупредил о перебоях в работе «Алисы» и «Станций» из-за повреждений дата-центров
Xiaomi утерла нос Qualcomm и MediaTek: Xiaomi 18 Fold на платформе Xring O3 стал самым мощным смартфоном в мире (по версии AnTuTu)17:0924Xiaomi утерла нос Qualcomm и MediaTek: Xiaomi 18 Fold на платформе Xring O3 стал самым мощным смартфоном в мире (по версии AnTuTu) Новинка Xiaomi с заметным отрывом обошла флагманы на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и MediaTek Dimansity 9600 Pro
17:015Oracle стал возить газ на грузовиках к ИИ-дата-центрам: вчетверо дороже трубы, но быстрее, чем ждать разрешения
16:521«Хаббл» спустя 27 лет помог найти планету, сформировавшуюся после смерти своей звезды
Необычно широкий смартфон Huawei Pura X View оказался суперхитом: продажи приблизились к 450 тысячам, но устройств не хватает16:4316Необычно широкий смартфон Huawei Pura X View оказался суперхитом: продажи приблизились к 450 тысячам, но устройств не хватает Pura X View с широким экраном пользуется большим спросом на домашнем рынке
16:3714Выдержат скорости до 400 км/ч: для РЖД завершили сварку почти 700 км рельсов для ВСМ Москва — Санкт-Петербург
16:21В «Google Фото» добавили кнопку быстрого редактирования видео
15:524Астрономы впервые увидели, как звёзды поглощают своих спутников
15:457Первые электросуда Московской верфи проходят испытания на Москве-реке
15:34Австралия пойдёт по пути техники безопасности: регулировать будут не список угроз, а качество процесса управления рисками ИИ
15:274Роскосмос показал, как могут выглядеть 5 экстремальных объектов Вселенной: от чёрных дыр и нейтронных звёзд до сверхновой и далёкого квазара
15:1511Третий опытный Як-130М совершил первый полет
Anthropic запретила издеваться над Claude — и разрешила ему прекращать разговоры15:1112Anthropic запретила издеваться над Claude — и разрешила ему прекращать разговоры Компания объясняет это тем, что вопрос о способности моделей что-либо испытывать пока не решён
14:503Xiaomi выпустила умную стиральную машину Mijia на 11 кг белья с тремя независимыми барабанами
14:3826Конкуренты спасают клиентов «Яндекса»: VK Cloud, Selectel и K2Cloud помогут «Яндексу» восстановить работу пострадавших сервисов
Представлен совершенно новый Volkswagen Tiguan — ему не нужен бензин14:2338Представлен совершенно новый Volkswagen Tiguan — ему не нужен бензин Volkswagen ID. Tiguan заменит сразу две модели — ID. 4 и ID. 5
14:087Kioxia представила SSD LD4 с объемом до 123 ТБ
13:4710Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra получили первую новую прошивку после выхода One UI 9.0
Тройной удар из космоса: к Земле летят три облака солнечной плазмы, прогнозируются две магнитные бури13:343Тройной удар из космоса: к Земле летят три облака солнечной плазмы, прогнозируются две магнитные бури Одна из них может начаться уже сегодня
13:2112Новая «Волга» набирает обороты: продажи впервые превысили тысячу автомобилей, самая популярная модель — Volga K50