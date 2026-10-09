Рассвет на Марсе обнажил исчезнувшую главу климатической истории: Curiosity заснял необычный слой горы Шарп

Марсоход NASA Curiosity передал на Землю панораму марсианского рассвета, заливающего лучами Солнца поле ярдангов — скалистых гребней, выточенных ветром.

Снимок сделан 11 августа 2026 года, на 4982-й сол (марсианский день) миссии, с помощью инструмента Mastcam. Изображение собрали из шести отдельных кадров, намеренно отказавшись от корректировки баланса белого, чтобы утреннее освещение выглядело максимально естественно и аутентично.

Источник изображения: NASA / JPL-Caltech / MSSS

Эти ярданги расположены на финишной прямой многолетнего маршрута Curiosity вверх по склону горы Шарп (Mount Sharp) высотой около 5 километров. Гора состоит из множества геологических пластов, которые последовательно откладывались один за другим и служат летописью климатического прошлого Марса. На плече вулканической горы, где сейчас находится ровер, слоистая структура внезапно обрывается необычным пластом.

Учёные допускают, что гора Шарп начала разрушаться ещё до формирования этого слоя. В таком случае в осадочной климатической летописи, которую фиксирует Curiosity, образовался временной разрыв — пробел в данных о древнем климате. Одной из гипотез происхождения слоя является накопление вулканического пепла, подобного тому, что наблюдается у экватора.

С момента посадки в 2014 году ровер неуклонно движется вверх, исследуя химический состав пород. Новый кадр даёт визуальную привязку к участку, геология которого пока ставит перед учёными больше вопросов, чем ответов.