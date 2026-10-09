Раскрыта стоимость Samsung Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra

Базовые версии Galaxy S27 и Galaxy S27 Plus будут стоить на уровне предшественников, Ultra прибавит $100

Появились предварительные сведения о стоимости будущих флагманских смартфонов Samsung Galaxy S27. По данным инсайдера Schrodinger, линейка будет состоять из трех моделей, а цены базовых версий будут выглядеть так: Galaxy S27 — $900, Galaxy S27 Plus — $1100, Galaxy S27 Pro — $1300, Galaxy S27 Ultra — $1400. Если эти данные подтвердятся, то базовые версии сохранят цены предшественников, а версия Ultra подорожает на $100 относительно стартовой стоимости Galaxy S26 Ultra. Возможное сохранение цен младших моделей примечательно на фоне роста стоимости памяти DRAM и NAND.

Раскрыта стоимость Samsung Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra
Источник изображения: Samsung

Официальный анонс серии Galaxy S27 ожидается в начале 2027 года, предположительно в феврале.

Инсайдер Schrodinger (Phone Futurist) точно раскрыл характеристики Samsung Galaxy S26 Plus и первым рассказал о концепте юбилейного iPhone (iPhone 20, 2027) с изогнутым с четырех сторон экраном, причем позже информацию подтвердили и другие информаторы.

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