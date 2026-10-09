Прыжок водолаза с корабля Crew Dragon при эвакуации Crew-12 засняли на видео

NASASpaceflight опубликовал видео «прыжка водолаза» — момента, когда специалист спасательной команды спрыгивает в воду сразу после приводнения корабля SpaceX Crew Dragon Freedom.

Этот человек предварительно закрепляет трос на капсуле перед её подъёмом на борт спасательного судна. Операция прошла у побережья Калифорнии после спуска аппарата на парашютах.

Такой прыжок — штатный, хотя и зрелищный этап возвращения кораблей Crew Dragon. После приводнения специалисты проверяют положение капсулы, закрепляют её и подготавливают к подъёму на спасательное судно. Эти действия позволяют безопасно завершить операцию по возвращению экипажа и извлечению корабля из воды.

Экипаж миссии Crew-12 вернулся на Землю 8 октября 2026 года, проведя на Международной космической станции 237 дней. В состав команды вошли астронавты NASA Джессика Мейр и Джек Хэтэуэй, представитель Европейского космического агентства Софи Адено и космонавт Роскосмоса Андрей Федяев.