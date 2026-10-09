Пригласил шестерых — получил $600. Starlink запустил программу с бонусом $100 за каждого приглашённого пользователя

Бонус полагается и тем, и другим

Компания предлагает по $100 действующим абонентам и новым клиентам, подключившимся к спутниковому интернету по персональной ссылке. Программа уже доступна в большинстве стран, однако размер вознаграждения может различаться в зависимости от рынка.

В рекламном ролике показан интерфейс приложения Starlink, через который можно делиться реферальными ссылками, приглашать знакомых и отслеживать накопленные бонусы. За шесть привлечённых пользователей приложение отображает $600 совокупных начислений. Условия программы предполагают вознаграждение как для того, кто отправил приглашение, так и для нового абонента, оформившего подключение по ссылке.

Присоединиться к программе и получить ссылку для приглашения можно на специальной странице сайта Starlink.

Starlink — это спутниковый интернет-сервис от SpaceX, передаваемый с более чем 11 000 спутников на низкой околоземной орбите на антенну клиента.