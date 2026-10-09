Представлена лампа Xiaomi с экраном, радаром и датчиком освещенности

Xiaomi открыла предварительные заказы на настольную лампу Mijia Desktop Study Lamp Max в Китае. Устройство предназначено для чтения, письма и работы за компьютером.

Двухзонная система управления светом помогает уменьшить блики и прямое попадание света в глаза. Лампа равномерно освещает рабочую поверхность размером 1,6 × 0,6 м со средней освещённостью более 950 лк. В режиме работы с экраном свет направляется преимущественно на стол, снижая отражения на дисплее.

На лампе расположен небольшой круглый дисплей с поворотной ручкой Источник изображения: ithome // Xiaomi

Модель оснащена светодиодами полного спектра с коэффициентом соответствия солнечному спектру GFC выше 0,985 и индексом цветопередачи Ra 97. Средняя освещённость в стандартном режиме достигает 1100 лк, а в центральной зоне — более 1650 лк. Производитель заявляет соответствие требованиям к настольным лампам для чтения и письма уровня AA, отсутствие видимого мерцания и класс RG0 по уровню опасности синего света. Дополнительная подсветка и технология компенсации фонового освещения помогают уменьшать контраст между светлыми и тёмными участками в поле зрения.

За автоматическую регулировку отвечают два датчика освещённости, измеряющие свет на рабочей поверхности и в окружающем пространстве. Они совместно управляют яркостью основного и фонового освещения. Встроенный радар частотой 24 ГГц определяет положение пользователя, а интеграция с приложением Mi Home позволяет настраивать напоминания о времени концентрации, усталости от длительного сидения и недостаточном освещении.

Стоимость Mijia Desktop Study Lamp Max составляет 799 юаней.