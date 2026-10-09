«Цифровой ID» используют более 10 миллионов человек

Права на управление лодкой теперь можно подтвердить через QR-код в Max ⁠ 1

Владельцы маломерных судов смогут предъявлять удостоверение на право управления транспортом с помощью сервиса «Цифровой ID» в мессенджере Max. Для проверки документа сотруднику МЧС достаточно отсканировать QR-код, открытый в соответствующем разделе приложения. Об этом сообщили в пресс-службе национального мессенджера.

Чтобы создать цифровой идентификатор, необходимо перейти в раздел «Цифровой ID», нажать «Создать QR» и дать согласие на передачу данных через портал «Госуслуги». В подразделе «Транспорт» также будет доступен судовой билет.

«Цифровой ID» позволяет хранить электронные документы и подтверждать личность, возраст и право на льготы. Сервис также можно использовать для заселения в гостиницы, покупки товаров с возрастными ограничениями и получения скидок в учреждениях культуры и при приобретении транспортных билетов.

По данным на октябрь, аудитория Max превысила 140 млн пользователей, а сервисом «Цифровой ID» пользуются более 10 млн человек.