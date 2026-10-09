Похоже, продажи новых iPhone оказались ниже ожиданий Apple: производство компонентов для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max сокращается на 20% ⁠ 7

Apple столкнулась с более слабым, чем ожидалось, спросом на новые флагманские смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. По данным Nikkei Asia, компания попросила некоторых поставщиков сократить заказы на комплектующие на 15–20% относительно первоначальных планов. Среди возможных причин называют высокие цены на смартфоны и осторожность покупателей.

Как сообщает издание со ссылкой на участников цепочки поставок, Apple начала пересматривать производственные планы в начале сентября. Два производителя комплектующих подтвердили, что заказы на октябрь сократились как минимум на 15% по сравнению с первоначальными прогнозами. При этом изменения затронули не всех поставщиков и различаются по масштабу.

Одна из возможных причин — подорожание смартфонов. В США iPhone 18 Pro с 256 ГБ памяти стоит 1200 долларов — на 100 долларов больше, чем аналогичная модель предыдущего поколения. На стоимость электроники влияет рост цен на память DRAM и NAND.

Еще один возможный фактор — отсутствие более доступных новинок. Одновременно с флагманами Apple не представила более доступный iPhone 18. Поэтому покупателям, которые хотят новый смартфон Apple, приходится выбирать между дорогими Pro-моделями и устройствами предыдущих поколений. iPhone 18 ожидается в первой половине 2027 года, тогда ситуация может измениться.