Первые электросуда Московской верфи проходят испытания на Москве-реке

На Москве-реке начались ходовые испытания электросудов проекта «Москва 1.0», построенных на Московской верфи. После завершения проверок их планируют вывести на регулярные пассажирские маршруты до конца 2026 года. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Источник изображения: Mos.ru

Специалисты проверяют маневренность и устойчивость судов, мощность двигателей и эффективность торможения. Отдельное внимание уделяют системам безопасности, электродвижения и накопления энергии.

После спуска на воду инженеры протестировали силовые установки, тяговые аккумуляторы, освещение, вентиляцию и оборудование для швартовки и зарядки. Сейчас суда проходят испытания в различных режимах движения.

Электросуда изготовили менее чем за шесть месяцев. Их строительство организовали на Московской верфи в районе Нагатинский Затон, которая занимается выпуском и обслуживанием речного транспорта. Предприятие рассчитано на производство до 40 судов в год.

В ближайшие годы Москва намерена приобрести около 40 электросудов для регулярных речных перевозок. Развитие электрического флота должно расширить транспортные возможности города и увеличить долю экологичного транспорта на воде.