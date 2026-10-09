Первые электросуда Московской верфи проходят испытания на Москве-реке

Скоро они начнут перевозить пассажиров

На Москве-реке начались ходовые испытания электросудов проекта «Москва 1.0», построенных на Московской верфи. После завершения проверок их планируют вывести на регулярные пассажирские маршруты до конца 2026 года. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Источник изображения: Mos.ru

Специалисты проверяют маневренность и устойчивость судов, мощность двигателей и эффективность торможения. Отдельное внимание уделяют системам безопасности, электродвижения и накопления энергии.

После спуска на воду инженеры протестировали силовые установки, тяговые аккумуляторы, освещение, вентиляцию и оборудование для швартовки и зарядки. Сейчас суда проходят испытания в различных режимах движения.

Электросуда изготовили менее чем за шесть месяцев. Их строительство организовали на Московской верфи в районе Нагатинский Затон, которая занимается выпуском и обслуживанием речного транспорта. Предприятие рассчитано на производство до 40 судов в год.

В ближайшие годы Москва намерена приобрести около 40 электросудов для регулярных речных перевозок. Развитие электрического флота должно расширить транспортные возможности города и увеличить долю экологичного транспорта на воде.

Главное
Все новости
26 минут назадАвстралия пойдёт по пути техники безопасности: регулировать будут не список угроз, а качество процесса управления рисками ИИ
33 минуты назад1Роскосмос показал, как могут выглядеть 5 экстремальных объектов Вселенной: от чёрных дыр и нейтронных звёзд до сверхновой и далёкого квазара
44 минуты назадТретий опытный Як-130М совершил первый полет
Anthropic запретила издеваться над Claude — и разрешила ему прекращать разговоры48 минут назад1Anthropic запретила издеваться над Claude — и разрешила ему прекращать разговоры Компания объясняет это тем, что вопрос о способности моделей что-либо испытывать пока не решён
14:501Xiaomi выпустила умную стиральную машину Mijia на 11 кг белья с тремя независимыми барабанами
14:3812Конкуренты спасают клиентов «Яндекса»: VK Cloud, Selectel и K2Cloud помогут «Яндексу» восстановить работу пострадавших сервисов
Представлен совершенно новый Volkswagen Tiguan — ему не нужен бензин14:2313Представлен совершенно новый Volkswagen Tiguan — ему не нужен бензин Volkswagen ID. Tiguan заменит сразу две модели — ID. 4 и ID. 5
14:083Kioxia представила SSD LD4 с объемом до 123 ТБ
13:474Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra получили первую новую прошивку после выхода One UI 9.0
Тройной удар из космоса: к Земле летят три облака солнечной плазмы, прогнозируются две магнитные бури13:341Тройной удар из космоса: к Земле летят три облака солнечной плазмы, прогнозируются две магнитные бури Одна из них может начаться уже сегодня
13:217Новая «Волга» набирает обороты: продажи впервые превысили тысячу автомобилей, самая популярная модель — Volga K50
13:219AliExpress: самые востребованные смартфоны в России осени 2026 года⁠
13:002Права на управление лодкой теперь можно подтвердить через QR-код в Max
12:536На Comic Con Игромир покажут демоверсию российской игры «Царевна»
12:5013Россияне гораздо охотнее покупают американские пикапы RAM, чем отечественные УАЗы
12:247Норильск на связи: «Бюро 1440» начинает тестировать спутниковую видеосвязь на удаленных промышленных площадках
12:181Samsung выходит из бизнеса и сворачивает разработку процессоров Exynos Auto
Похоже, продажи новых iPhone оказались ниже ожиданий Apple: производство компонентов для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max сокращается на 20%12:1729Похоже, продажи новых iPhone оказались ниже ожиданий Apple: производство компонентов для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max сокращается на 20% Одна из возможных причин — рост стоимости смартфонов
В Москве разработали российский тонометр «Сателлит» с Bluetooth и памятью на 130 измерений11:5716В Москве разработали российский тонометр «Сателлит» с Bluetooth и памятью на 130 измерений Управление одной кнопкой, дисплей с подсветкой и голосовые подсказки
Человечество с таким еще не сталкивалось: пойман радиосигнал, летевший к Земле более 10 млрд лет11:569Человечество с таким еще не сталкивалось: пойман радиосигнал, летевший к Земле более 10 млрд лет Он возник, когда Вселенной было всего 3 млрд лет
11:5018В МТС стартовали продажи iPhone 18 в розничной сети: названы самые популярные модели
Беспилотники ударили по второму дата-центру Яндекса: часть модулей вышла из строя, сервисы могут работать со сбоями11:4426Беспилотники ударили по второму дата-центру Яндекса: часть модулей вышла из строя, сервисы могут работать со сбоями Он расположен в Калуге
11:33231 степень свободы, точность до 1 мм и почти все детали собственной разработки. BYD сделал своего человекоподобного робота
11:211Новая HyperOS 3 вышла для десятков смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco. Российская версия для Redmi Note 14 Pro 4G тоже в списке
11:124«МегаФон» разогнал отечественную базовую станцию Yadro до 800 Мбит/с в сети LTE
Таких больших батарей во флагманах OnePlus еще не было. OnePlus 16 получит аккумулятор емкостью 9000 мАч11:095Таких больших батарей во флагманах OnePlus еще не было. OnePlus 16 получит аккумулятор емкостью 9000 мАч И 100-ваттную зарядку в придачу
11:06Аккумулятор 9000 мА•ч, топовые камеры и первый в истории бренда световой задник. OnePlus 16 получит магнитный кулер размером с банковскую карту
10:5810Интерес к человекоподобным роботам упал. Аренда таких андроидов многократно подешевела в Китае
Claude собрал для астрофизика первую полную карту неба в ультрафиолете10:441Claude собрал для астрофизика первую полную карту неба в ультрафиолете ИИ-агенты объединили данные нескольких космических телескопов, восстановили треть неба с погрешностью 10% и добавили оценки ультрафиолетового излучения более 100 млн звёзд
Прыжок водолаза с корабля Crew Dragon при эвакуации Crew-12 засняли на видео10:373Прыжок водолаза с корабля Crew Dragon при эвакуации Crew-12 засняли на видео Экипаж миссии Crew-12 вернулся на Землю 8 октября 2026 года
10:225Скорость интернета до 1 Гбит/с абсолютно на всех самолётах крупнейшей в мире авиакомпании: American Airlines оснастит Starlink более 1000 самолётов
10:087Gefest, Atlant и Horizont стали самыми популярными белорусскими брендами техники в «М.Видео»