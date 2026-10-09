Oracle стал возить газ на грузовиках к ИИ-дата-центрам: вчетверо дороже трубы, но быстрее, чем ждать разрешения

В Нью-Мексико земельное ведомство дважды отказало в прокладке трубопровода — Oracle направила застройщику уведомление о форс-мажоре

Oracle использует грузовики со сжатым природным газом для снабжения дата-центров, которые не могут оперативно подключиться к магистральному трубопроводу. Автопоставки больше года поддерживали площадку у Солт-Лейк-Сити в Юте, пока строился трубопровод, и сейчас питают ранние работы на кампусе OpenAI в округе Шекелфорд, Техас. Об этом рассказало агентство Bloomberg. Акции Oracle после публикации снизились на 5,5%.

Технология называется виртуальным трубопроводом: газ отбирается из магистральной сети, сжимается, доставляется за несколько часов и подаётся на месте. По оценке, после учёта труда, оборудования и собственного топлива грузовиков цена доставленного газа примерно вчетверо превышает стоимость сырья на хабе. Независимое аналитическое и исследовательское агентство SemiAnalysis подсчитало, что для питания 100 МВт таким способом каждый крупный трейлер обеспечивает около 40 минут работы.

Oracle стал возить газ на грузовиках к ИИ-дата-центрам: вчетверо дороже трубы, но быстрее, чем ждать разрешения
Источник изображения: сгенерировано Muse

Следующим объектом может стать Project Jupiter в Нью-Мексико. Земельное ведомство штата дважды отказало в праве проезда для прокладки трубопровода, а сроки запуска сдвинулись на февраль. Ранее издание сообщало, что Jupiter будет работать на топливных элементах Bloom Energy мощностью до 2,45 ГВт, сжигающих газ, и что Oracle уже направила застройщику уведомление о форс-мажоре.

Ситуация с сетевыми очередями зеркальна по обе стороны Атлантики. Площадка Nscale в Эссексе с Microsoft в качестве якорного заказчика не может получить 90 МВт к запланированному открытию в 2027 году, а британские очереди на подключение растягиваются почти на 10 лет. Дания полностью остановила приём заявок: оператор Energinet заморозил новые подключения при очереди примерно в 60 ГВт — против национального пикового потребления в 7 ГВт. В Испании, напротив, готовят проект постановления, требующий от новых ЦОД мощностью выше 1 МВт покрывать 80% потребления из возобновляемых источников ежечасно под угрозой отключения от сети.

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