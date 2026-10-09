Очередная GeForce RTX 5090 сгорела, MSI во всём обвинила искусственный интеллект

Владелец игрового ПК MSI, купленного в августе текущего года, сообщил о выходе из строя видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090. По словам пользователя, графический ускоритель работал в нормальном температурном режиме (30-50 °C), но система перестала распознавать видеокарту.

Историей поделился пользователь форума Reddit с ником crystalshower. Он рассказал, что использовал RTX 5090 для запуска больших языковых моделей через платформу Ollama. В частности, на видеокарте работала модель Qwen с 27 млрд параметров. После очередного включения ПК видеокарта перестала определяться. Владелец попытался устранить проблему самостоятельно: переключился с Linux на Windows и удалил драйверы в безопасном режиме. Однако это ни к чему не привело.

После этого пользователь обратился в MSI для ремонта по гарантии. По его словам, служба поддержки объяснила неисправность использованием ПО для искусственного интеллекта. При этом конкретную причину поломки и механизм воздействия Ollama на видеокарту MSI не разъяснила.

«Мне только что вернули устройство; сказали, что чип сгорел из-за моего ПО для работы с ИИ. Чип заменили. Его пришлось везти с Тайваня, так как здесь таких в наличии не было. Я спрашивал, какое именно ПО стало причиной, но ответа пока не получил. Честно говоря, я в это не верю. Ollama создает обычную вычислительную нагрузку, а температуры у меня никогда не были высокими, поэтому я не понимаю, как это могло физически сжечь чип. Я также пытался найти в интернете информацию о подобных случаях, связанных с Ollama, но ничего не нашел», — написал пользователь.