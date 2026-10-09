Новые «Волги» впервые начали продавать со скидками: Volga K40 подешевел на 50 тыс. рублей, Volga K50 стал доступнее на 150 тыс. рублей

Российский автомобильный бренд Volga впервые предложил прямые скидки на кроссоверы K40 и K50. В октябре 2026 года автомобили подешевели на 50–150 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации.

Младший кроссовер Volga K40, созданный на базе Geely Atlas последнего поколения, получил скидку 50 тыс. рублей во всех комплектациях. Переднеприводная версия «Стандарт» с турбомотором 1,5 мощностью 147 л. с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач теперь стоит 2,8 млн рублей, а «Комфорт» с той же силовой установкой — 3,1 млн рублей. Полноприводные варианты оснащаются двухлитровым двигателем мощностью 200 л. с. и восьмиступенчатым автоматом. Их цены составляют 3,55 млн рублей («Комфорт») и 3,85 млн рублей («Премиум»).

Старшая модель Volga K50, представляющая собой аналог Geely Monjaro, подешевела сильнее. Скидка на комплектации «Комфорт» и «Премиум» составляет 100 тыс. рублей: теперь они стоят 4,25 и 4,55 млн рублей соответственно. На топовую версию «Эксклюзив» введена скидка в размере 150 тыс. рублей, с учетом дисконта стоимость машины составляет 4,65 млн рублей. Все варианты K50 оснащаются двухлитровым турбомотором мощностью 238 л. с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Автомобили Volga выпускают на заводе в Нижнем Новгороде, где ранее производили машины Volkswagen и Skoda. Серийное производство возрождённой марки началось весной 2026 года, а в августе предприятие перешло на полный технологический цикл со сваркой и окраской кузовов.

Ранее сообщалось, что Geely перестала поставлять в Россию кроссоверы Monjaro и Atlas, а также седан Preface. По оценкам дилеров, запасов Monjaro хватит до ноября. На этом фоне продажи автомобилей бренда Volga растут.