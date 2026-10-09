Новая «Волга» набирает обороты: продажи впервые превысили тысячу автомобилей, самая популярная модель — Volga K50

При этом до выполнения ранее заявленного плана продаж на 2026 год очень далеко

Возрожденная российская марка Volga установила месячный рекорд продаж: в сентябре 2026 года в России зарегистрировали 1039 новых автомобилей бренда. Это лучший результат с момента запуска производства в июне, сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Регистрации Volga растут четвертый месяц подряд. В июне на учет поставили 138 автомобилей, в июле — 435, а в августе — 608. В сентябре показатель увеличился еще на 71% по сравнению с предыдущим месяцем. Всего с начала производства зарегистрировали 2226 машин.

Самой популярной моделью стал кроссовер Volga K50, на который пришлось 1160 регистраций. Второе место занял кроссовер K40 с результатом 874 автомобиля. Седан C50 зарегистрировали 192 раза.

Все три модели выпускают на автомобильном предприятии в Нижнем Новгороде. В середине сентября производство перевели на полный цикл, что может создать условия для дальнейшего увеличения выпуска.

При этом нынешние показатели пока далеки от планов производителя. Ранее представители Volga заявляли о намерении продать до конца 2026 года не менее 25 тысяч автомобилей. За первые четыре месяца производства на учет поставили только 2226 машин.

Чтобы достичь заявленной цели, до конца года необходимо зарегистрировать еще 22 774 автомобиля. При условии, что до конца декабря остаются три месяца, это более 7,5 тысячи машин ежемесячно — свыше чем в семь раз больше сентябрьского результата.

Ранее сообщалось, что кроссоверы Geely Monjaro у российских дилеров могут закончиться уже в ноябре.