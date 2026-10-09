Новая HyperOS 3 вышла для десятков смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco. Российская версия для Redmi Note 14 Pro 4G тоже в списке

После завершения праздничной недели в Китае компания Xiaomi выпустила крупную партию новых сборок HyperOS для устройств своих брендов.

В большинстве случаев обновления включают исправления безопасности за сентябрь 2026 года. При этом в исходных данных есть расхождение: заявлены 31 новая версия, однако в опубликованном перечне указаны 32 сборки.

Сентябрьский патч безопасности получили 26 сборок. Среди устройств, для которых вышли обновления HyperOS 3, указаны Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 13 Ultra, POCO F7 Ultra, POCO F7 Pro, POCO F6 Pro и Redmi K60 Ultra. Выпуск новых версий продолжает обновление программного обеспечения актуальных и предыдущих моделей компании.

Отдельно отмечены региональные варианты прошивок. Для Redmi Note 14 Pro 4G подготовлены три сборки, включая российскую, а для POCO F7 Pro и Redmi K80 перечислены четыре региональные версии.

При этом шесть сборок из общего списка по-прежнему содержат патч безопасности за август 2026 года, а не за сентябрь.