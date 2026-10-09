Норильск на связи: «Бюро 1440» начинает тестировать спутниковую видеосвязь на удаленных промышленных площадках

Российская компания «Бюро 1440», входящая в «ИКС Холдинг», впервые организовала спутниковый видеозвонок с промышленной площадкой «Норникеля» в Норильске. Демонстрация прошла в рамках форума «Цифровые решения» в Москве.

Связь обеспечили абонентский терминал собственной разработки и низкоорбитальная спутниковая группировка «Рассвет». Участники смогли в режиме реального времени обсудить применение технологии на удалённых производственных объектах. Соглашение о сотрудничестве компании заключили в мае 2026 года.

Спутниковый широкополосный доступ планируют использовать для видеонаблюдения и аналитики, передачи больших объёмов данных, мониторинга производства и резервирования каналов связи.

На том же форуме «Бюро 1440» подписало форвардный контракт с холдингом «Селигдар». Стороны намерены обеспечить спутниковой связью золотодобывающие комплексы Алданского кластера. В дальнейшем технологию планируют применять при освоении месторождения Кючус в Якутии. Она должна поддерживать работу оборудования, автоматики и горной техники, а также обеспечивать стационарную и мобильную связь для сотрудников.

В «Селигдаре» отметили, что спутниковые решения особенно актуальны для удалённых районов, где отсутствует наземная телекоммуникационная инфраструктура. При этом в «Норникеле» рассматривают спутниковый канал как дополнение к наземным линиям связи, позволяющее повысить устойчивость коммуникаций.