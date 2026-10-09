Необычно широкий смартфон Huawei Pura X View оказался суперхитом: продажи приблизились к 450 тысячам, но устройств не хватает

Pura X View с широким экраном пользуется большим спросом на домашнем рынке

Новый смартфон Huawei Pura X View пользуется высоким спросом на китайском рынке. По данным RDObservation, к концу сентября 2026 года продажи устройства достигли примерно 449,8 тысячи экземпляров.

Необычно широкий смартфон Huawei Pura X View оказался суперхитом: продажи приблизились к 450 тысячам, но устройств не хватает
Источник изображения: Huawei

По данным IT Home, покупатели жалуются на нехватку устройств в свободной продаже. По словам пользователей китайских социальных сетей, наценки на Huawei Pura X View у отдельных продавцов составляют от 500 до 1000 юаней (75-150 долларов). Некоторые покупатели считают, что при достаточных объемах поставок продажи смартфона могли бы оказаться еще выше.

Дефицит подтверждается и информацией официального интернет-магазина Huawei. Согласно актуальным данным, ориентировочный срок доставки при оформлении нового заказа — до 19 ноября 2026 года. При этом версии в цвете Midnight Black в наличии нет.

«Фишкой» Huawei Pura X View стал необычный формат корпуса с широким дисплеем: аппарат получил плоский экран OLED с диагональю 6,39 дюйма, разрешением 2232 × 1320 пикселей и соотношением сторон 16 : 9,5. Дисплей поддерживает кадровую частоту 120 Гц, частота регулировки ШИМ — 2160 Гц.

Толщина рамки вокруг экрана составляет 1,05 мм, защиту дисплея обеспечивает закаленное стекло Kunlun Glass. В основе аппаратной платформы лежит SoC Huawei Kirin 9030S. Камера устройства представлена датчиками с разрешением 200, 50 и 8 Мп. Фронтальная камера — 40-мегапиксельная. Емкость аккумулятора составляет 7000 мА·ч, он поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Толщина корпуса составляет 6,68 мм, а масса — 201 грамм. Huawei Pura X View получил защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP69, поддержку eSIM и спутниковой связи через китайскую навигационную систему BeiDou.

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