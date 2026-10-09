На фоне атаки на ЦОД «Яндекса» в рунете произошел сбой у провайдера защиты инфраструктуры от DDoS-атак Curator

8 октября в инфраструктуре компании Curator, специализирующейся на защите от DDoS-атак, произошёл сбой, затронувший сайты крупных российских СМИ, о чем пишет «Коммерсантъ».

Пользователи испытывали трудности при открытии ресурсов РБК, «Ведомостей», «РИА Новости», «Коммерсанта», «Вестей» и «Интерфакса». В некоторых случаях страницы не загружались, в других — открывались с существенными задержками. Инцидент произошёл на фоне перебоев в Рунете, связанных с атакой на дата-центр «Яндекса».

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

В Curator сообщили, что проблемы начались в 15:30 по московскому времени во время технических работ по изменению конфигурации сетевой инфраструктуры. Ошибка привела к временной недоступности одного из сегментов сети и повлияла на работу части клиентов. Причиной произошедшего компания назвала человеческий фактор.

По данным провайдера, в течение получаса сбой удалось локализовать, а в 16:04 работа сети была полностью восстановлена. Сейчас Curator проводит детальное расследование и пообещала подготовить отчёт с анализом причин инцидента и мерами по предотвращению подобных ситуаций. Компания также заявила, что компенсирует затронутым клиентам время недоступности инфраструктуры в соответствии с условиями соглашений об уровне обслуживания (SLA).