На Comic Con Игромир покажут демоверсию российской игры «Царевна»

К релизу на ПК и консолях проект планируют подготовить в 2027 году

Независимая российская студия ВАТТ представит эксклюзивную демоверсию экшен-приключения «Царевна. Эпоха Сказок» на фестивале Comic Con Игромир. Об этом сообщила пресс-служба «Яндекс Афиши». Посетители смогут опробовать игру и пообщаться с её создателями.

Изображение предоставлено пресс-службой Яндекс Афиши Источник изображения: Яндекс Афиша

Предусмотрено два формата тестирования. В 20-минутной демоверсии на боевой арене можно будет сразиться с разными противниками. Также впервые для широкой аудитории станет доступен часовой сюжетный плейтест в сопровождении разработчиков. Участники смогут задать вопросы команде и поделиться впечатлениями.

Изображение предоставлено пресс-службой Яндекс Афиши Источник изображения: Яндекс Афиша

Как рассказывают создатели, «Царевна» — сюжетный экшен в сеттинге мрачного славянского фэнтези. Боевая система игры сочетает владение клинком с элементами балета: атаки необходимо объединять в комбинации, превращая сражения в своеобразный танец. К релизу на ПК и консолях проект планируют подготовить в 2027 году.

Короткая демоверсия будет доступна на телевизорах стенда облачного гейминга «Игромир», а для расширенного тестирования оборудуют отдельную зону. Фестиваль продлится четыре дня с 3 по 6 декабря 2026 года в московском «Тимирязев Центре».