Мотор Bosch с крутящим моментом 120 Нм, полноценная подвеска, батарея на 800 Вт·ч и 105 км на одной зарядке. Представлен электровелосипед Trek Rail+ 9.8 Gen 5

Американская Trek представила в Европе электровелосипед Rail+ 9.8 Gen 5. Модель получила карбоновую раму, электродвигатель Bosch Performance Line CX с крутящим моментом до 120 Нм и тяговую батарею емкостью 800 Вт·ч. Цена — 7750 евро.

В основе Trek Rail+ 9.8 Gen 5 лежит рама из углеродного волокна OCLV Mountain Carbon. Она рассчитана на высокие нагрузки, максимальная допустимая масса велосипедиста, оборудования и груза — 136 кг.

Электровелосипед оснащен центральным мотором Bosch Performance Line CX с пиковой мощностью 750 Вт и крутящим моментом 85 Нм. При использовании приложения Bosch eBike Flow максимальный момент можно увеличить до 120 Нм. Электропривод поддерживает движение на скорости до 32 км/ч.

Мотор питает встроенный аккумулятор Bosch PowerTube емкостью 800 Вт·ч. По данным Trek, в экономичном режиме Eco запас хода достигает 105 км.

Трансмиссия представлена 12-скоростной системой Shimano XT Di2 с ручным переключением передач. Велосипед получил разноразмерные колеса: 29-дюймовое спереди и 27,5-дюймовое сзади. Заднее колесо оснащено широкой покрышкой Maxxis размерностью 2,6 дюйма.

В основе передней подвески — вилка Fox 38 с ходом 160 мм. Велосипед также получил полноценную заднюю подвеску с амортизатором. Тормоза — четырехпоршневые дисковые Shimano XT.

Информация о поездке выводится на встроенный дисплей Bosch Kiox 400C: он показывает скорость, пройденное расстояние, заряд аккумулятора и другие параметры. По Bluetooth эти данные можно просматривать и на смартфоне.

В стандартное оснащение велосипеда входят передняя и задняя фары, крылья, подножка, багажник и звонок. Trek Rail+ 9.8 Gen 5 предлагается в четырех размерах рамы — S, M, L и XL.