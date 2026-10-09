Мощный мотор 90 Нм, большая батарея 900 Вт·ч, полноценная подвеска, «автомат» и даже радар. Представлен электровелосипед Lemmo 3

Компания Lemmo представила электрический велосипед Lemmo 3, сочетающий возможности внедорожной модели и грузового велосипеда. Новинка получила удлинённую заднюю платформу для перевозки вещей и установки детских кресел, полноценную подвеску, тяговую батарею ёмкостью 900 Вт·ч, электромотор с крутящим моментом 90 Нм и радар для обнаружения приближающихся автомобилей.

Ход переднего амортизатора составляет 80 мм, также велосипед оснащен амортизированным подседельным штырём и широкими покрышками шириной 65 мм.

Покупателям предлагаются две трансмиссии: система с переключателем передач и автоматическим режимом либо трёхскоростная планетарная втулка с ременным приводом из углеродного композита. Последний вариант не требует регулярной смазки. Тормоза гидравлические по типу «комбибрейк». Радар способен обнаруживать приближающийся транспорт на расстоянии до 100 метров.

Рекомендованная цена Lemmo 3 составит 3890 долларов. В конце октября компания планирует запустить кампанию коллективного финансирования со специальными ценами для первых покупателей.