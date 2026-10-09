Mitsubishi представила Mitsubishi ASX VR-e, который мощнее легендарного Lancer Evolution: 459 л.с. и разгон до 100 км/ч за 3,9 секунды

Mitsubishi представила кроссовер ASX VR-e, разработанный совместно с тайваньской компанией Foxconn на базе модели Foxtron Bria. В топовой полноприводной версии автомобиль развивает 459 л. с. и 700 Н·м, разгон до 100 км/ч — всего за 3,9 секунды. Первым рынком для новинки станет Австралия, цены объявят ближе к концу года.

Над дизайном ASX VR-e поработали в итальянском ателье Pininfarina. Все версии оснащаются литий-ионной батареей ёмкостью 57,7 кВт·ч. В базовых комплектациях LS, Aspire и Exceed установлен один электромотор мощностью 229 л. с. на задней оси. Разгон до 100 км/ч занимает 6,8 секунды. Топовая модификация GSR дополнена передним двигателем (привод, соответственно, полный). Для неё предусмотрено изменение распределения тяги между осями в режимах Eco, Comfort и Sport.

По мощности электрический кроссовер превосходит Mitsubishi Lancer Evolution X FQ-440 MR, который развивал 440 л. с. и 559 Н·м. Однако запас хода ASX VR-e пока не раскрыт. Производитель также не сообщил точные показатели расхода энергии, поэтому оценить реальную дальность поездок пока нельзя. Максимальная мощность зарядки постоянным током составляет 134 кВт, переменным — 6,6 кВт.

В салоне — медиасистема с экраном диагональю 15,6 дюйма и цифровая приборная панель с экраном диагональю 9,2 дюйма. В оснащение входят система кругового обзора, автопарковщик и настраиваемая подсветка. В старших комплектациях Exceed и GSR есть панорамная крыша, электропривод багажника и аудиосистема с 12 динамиками. Стандартная гарантия составляет пять лет или 100 тыс. км, а при соблюдении условий обслуживания у официальных дилеров гарантия продлевается до десяти лет или 200 тыс. км. На тяговую батарею предоставляется отдельная гарантия на восемь лет или 160 тыс. км.