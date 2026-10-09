«МегаФон» разогнал отечественную базовую станцию Yadro до 800 Мбит/с в сети LTE

Такой результат достигнут благодаря новому радиомодулю и программному обновлению

Отечественная базовая станция Yadro BTS8100, развернутая в коммерческой сети «МегаФона», продемонстрировала на ИТ-форуме «Цифровые решения» рекордную для российских разработок скорость передачи данных в сетях LTE. Пиковое значение превысило 800 Мбит/с.

«МегаФон» разогнал отечественную базовую станцию Yadro до 800 Мбит/с в сети LTE
Источник изображения: ИИ Grok Imagine

Столь высоких показателей удалось достичь за счет обновления программного обеспечения и применения нового радиомодуля. Устройство работает в диапазонах 2100 и 2600 МГц, поддерживает модуляцию 256 QAM и объединение трех несущих частот. Кроме того, это первый продукт в линейке вендора, оснащенный четырьмя антенными портами и технологией MIMO 4×4. Комбинация этих решений позволяет эффективнее использовать радиочастотный спектр.

Как подчеркнул оператор, в действующих российских LTE-сетях средняя скорость исчисляется десятками мегабит в секунду. Даже в мегаполисах пользователи редко получают больше первой сотни мегабит.

по словам компании, тестирование подтвердило, что платформа Yadro обладает запасом вычислительной мощности. Она готова к эксплуатации в местах с экстремальной нагрузкой на сеть: в мегаполисах, на транспортных узлах и площадках массовых событий. За последние полтора года производительность оборудования выросла более чем в 2,5 раза — в мае на конференции ЦИПР-2025 аналогичная станция «МегаФона» показывала результат до 300 Мбит/с.

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