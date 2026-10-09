Lada Iskra серьезно обновят до конца 2026 года: новый мотор на 120 сил, «автомат», климат-контроль и дистанционный автозапуск

АвтоВАЗ улучшит Lada Iskra — обновленная версия выйдет на российский рынок в четвертом квартале 2026 года. Автомобиль получит более мощный 1,6-литровый двигатель, новые варианты трансмиссии и расширенный набор оборудования. О сроках появления обновленной модели «Журналу Авито Авто» сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.

Главным техническим новшестовм станет модернизированный 1,6-литровый двигатель. Такой же силовой агрегат планируется использовать на новом российском кроссовере Lada Azimut. Этот мотор будет сочетаться с 6-ступенчатой механической коробкой передач и вариатором.

Оснащение автомобиля заметно расширится. В числе новых опций — климат-контроль с поворотными регуляторами, в которые встроены небольшие дисплеи для отображения температуры и направления воздушного потока (как у Lada Vesta). Также Iskra получит бесключевой доступ, кнопку запуска двигателя и дистанционный автозапуск.

Универсал повышенной проходимости Lada Iskra SW Cross получит систему выбора режимов движения. Она позволит менять настройки автомобиля в зависимости от дорожных условий.

Вероятно, Lada Iskra с новыми опциями подорожает, но на сколько — неизвестно. Сейчас базовый седан Lada Iskra стоит от 1,277 млн рублей, а универсал Iskra SW Cross — от 1,657 млн рублей.