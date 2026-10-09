Не так много времени осталось, чтобы приобрести последние официальные Monjaro

Кроссоверы Geely Monjaro у российских дилеров могут закончиться уже в ноябре ⁠ 2

Geely прекратила поставки в Россию сразу трех моделей — кроссоверов Monjaro и Atlas, а также седана Preface. Автомобили пока остаются в дилерских центрах, однако речь идет о ранее ввезенных машинах. По оценкам представителей крупных дилеров, имеющихся запасов ориентировочно хватит на пару месяцев.

Директор департамента продаж новых автомобилей группы компаний «Рольф» Николай Иванов сообщил «Российской газете», что складских запасов Monjaro, Atlas и Preface должно хватить примерно до ноября.

«Те клиенты, которые еще имеют заводскую гарантию, будут получать бесплатный гарантийный ремонт. Все машины, проданные через официального дилера, будут иметь техническую поддержку и выполнение отзывных кампаний», — сказал руководитель сервисного направления ГК «Рольф» Никита Архипов.

В дилерской группе «Авилон» также отмечают постепенное сокращение предложения. По словам директора по маркетингу компании Юрия Блинова, количество доступных автомобилей будет уменьшаться, однако точные сроки полного исчерпания запасов назвать невозможно — они зависят от покупательского спроса. При высоком интересе отдельные комплектации и цвета могут закончиться раньше остальных. При более умеренных продажах автомобили останутся в наличии дольше ноября.

Причины прекращения поставок трех моделей в сообщении не раскрываются. Не исключено, что это связано с запуском производства в России кроссоверов Volga K40 и K50, а также седана Volga C50.