Кроссоверы Geely Monjaro у российских дилеров могут закончиться уже в ноябре

Не так много времени осталось, чтобы приобрести последние официальные Monjaro

Geely прекратила поставки в Россию сразу трех моделей — кроссоверов Monjaro и Atlas, а также седана Preface. Автомобили пока остаются в дилерских центрах, однако речь идет о ранее ввезенных машинах. По оценкам представителей крупных дилеров, имеющихся запасов ориентировочно хватит на пару месяцев.

Кроссоверы Geely Monjaro у российских дилеров могут закончиться уже в ноябре
Источник изображения: Geely

Директор департамента продаж новых автомобилей группы компаний «Рольф» Николай Иванов сообщил «Российской газете», что складских запасов Monjaro, Atlas и Preface должно хватить примерно до ноября.

«Те клиенты, которые еще имеют заводскую гарантию, будут получать бесплатный гарантийный ремонт. Все машины, проданные через официального дилера, будут иметь техническую поддержку и выполнение отзывных кампаний», — сказал руководитель сервисного направления ГК «Рольф» Никита Архипов.

В дилерской группе «Авилон» также отмечают постепенное сокращение предложения. По словам директора по маркетингу компании Юрия Блинова, количество доступных автомобилей будет уменьшаться, однако точные сроки полного исчерпания запасов назвать невозможно — они зависят от покупательского спроса. При высоком интересе отдельные комплектации и цвета могут закончиться раньше остальных. При более умеренных продажах автомобили останутся в наличии дольше ноября.

Причины прекращения поставок трех моделей в сообщении не раскрываются. Не исключено, что это связано с запуском производства в России кроссоверов Volga K40 и K50, а также седана Volga C50.

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