Космический корабль уничтожат в атмосфере Земли — и это часть важного эксперимента NASA

NASA собирается испытать 12 экспериментальных теплозащитных капсул во время схода с орбиты грузового корабля Cygnus XL. Аппарат компании Northrop Grumman покинул Международную космическую станцию 9 октября. При входе в атмосферу 12 октября корабль должен разрушиться, а капсулы соберут данные о том, как различные материалы выдерживают экстремальный нагрев.

Эксперимент под названием Kentucky Reentry Probe Experiment-3 (KREPE-3) NASA проводит совместно с Университетом Кентукки и другими исследовательскими организациями. Каждая капсула оснащена датчиками температуры, давления, движения, магнитного поля и освещённости. Собранные данные будут передаваться по спутниковым каналам, чтобы учёные могли оценить характеристики материалов в реальных условиях входа в атмосферу. Такой подход позволяет испытывать новые технологии без запуска отдельных исследовательских аппаратов.

Среди разработок — теплозащитный экран, изготовленный методом 3D-печати, керамические плитки, похожие на использовавшиеся в программе Space Shuttle, и материалы MERINO. Последние состоят из углеродных и фенольных волокон, соединённых с помощью специальной прошивки. По оценке NASA, их можно производить быстрее и дешевле традиционных теплозащитных систем, что потенциально сделает их полезными для будущих миссий на Марс.

Другие капсулы проверят коническую конструкцию с вольфрамовым наконечником, материалы для защиты аппаратов при посадке на другие небесные тела и раскрываемый теплозащитный экран в форме зонта. Последний увеличивает площадь поверхности, помогая замедлять аппарат в атмосфере, и в перспективе может позволить доставлять на планеты более крупные грузы. Результаты KREPE-3 помогут проверить расчётные модели и усовершенствовать теплозащиту для будущих миссий к Луне, Марсу и другим объектам Солнечной системы.