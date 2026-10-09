Китайцы представили необычный автодом Mengshi Meng 8 на базе армейского грузовика: 6,7-литровый мотор, бак на 210 литров топлива, двуспальная кровать и даже кислородный концентратор

Китайская Dongfeng представила очень необычный автодом Mengshi Meng 8 — он построен на базе рамного армейского грузовика. Учитывая, что техническая часть досталась от специализированной машины, нет ничего удивительного в 6,7-литровом турбодизеле под капотом. И наличии кислородного концентратора.

В основе Mengshi Meng 8 лежит платформа военного внедорожника Mengshi MS600 с однорядной кабиной. Автодом оснащен 6,7-литровым турбодизелем с электронным управлением, развивающим максимальный крутящий момент 1050 Нм. Привод — постоянный полный, подвеска — на двойных поперечных рычагах.

По данным производителя, автомобиль способен преодолевать подъемы крутизной до 31 градуса и траншеи шириной до 70 см, а также сохранять устойчивость при боковом крене до 28 градусов. Заявлена возможность запуска двигателя при температуре до -41 °C. Общий запас топлива составляет 210 литров.

Для защиты жилого модуля от ударов и вибраций при движении по бездорожью предусмотрена специальная трехточечная система крепления кузова. Две передние точки жестко соединены с рамой, а задняя оснащена амортизирующим механизмом собственной разработки Dongfeng. Внешнее оборудование включает дополнительные багажные отсеки, два боковых грузовых бокса и крепление запасного колеса сзади.

Внутри предусмотрено пространство для длительного проживания вдали от населенных пунктов. Над кабиной расположена двуспальная кровать, а в основной части салона установлена обеденная зона с двумя диванами и столом с электрической регулировкой высоты. При необходимости стол можно опустить, превратив зону отдыха в дополнительное спальное место.

Оснащение включает кухню с бытовой техникой, холодильник, кондиционер, стиральную машину, мультимедийную систему и отдельный санузел. Для автономного водоснабжения установлен бак чистой воды объемом 210 литров. Резервуар для использованной воды оснащен защитой от замерзания, что важно для эксплуатации в холодном климате.

Автодом оснащен солнечной панелью мощностью 440 Вт и аккумуляторным блоком. Подзаряжать систему можно от бортовой сети автомобиля, солнечной панели или внешнего источника электричества. Управление бытовым оборудованием осуществляется через общую электронную панель, часть функций доступна со смартфона.

Еще одна необычная особенность Mengshi Meng 8 — интегрированный модуль для беспилотника. Дроном можно управлять через мультимедийную систему автомобиля или мобильное приложение. Он способен сопровождать движущийся автодом и вести воздушную съемку во время остановок. Для путешествий в высокогорье предусмотрен кислородный концентратор — и он входит в базовое оснащение.

Стоимость этого интересного автодома пока не названа.