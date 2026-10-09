Интерес к человекоподобным роботам упал. Аренда таких андроидов многократно подешевела в Китае

С десятков тысяч до 289 юаней в день

После первоначального всплеска интереса рынок аренды гуманоидных роботов столкнулся с резким снижением цен.

В начале 2025 года прокат популярных моделей обходился в десятки тысяч юаней за сутки, к началу 2026-го цены опустились до 2000–3000 юаней, а теперь во многих случаях не достигают и 1000 юаней. На отдельных платформах минимальная стоимость аренды составляет всего 289 юаней в день.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Одной из причин стало быстрое увеличение числа компаний, предлагающих роботов напрокат. Расширение предложения усилило конкуренцию и привело к дальнейшему снижению расценок. При этом сами сценарии использования во многом оказались похожими: роботов заказывают для коммерческих мероприятий и туристических площадок, где они демонстрируют танцы, приветствуют посетителей и пожимают им руки.

В результате эффект новизны перестал обеспечивать прежний интерес публики. Когда подобные выступления доступны практически в любом торговом центре или туристическом месте, одного зрелищного шоу становится недостаточно для привлечения посетителей.

Это ослабляет бизнес-модель, построенную преимущественно на кратковременном ажиотаже вокруг необычных роботов, и вынуждает участников рынка искать другие способы привлечения клиентов.