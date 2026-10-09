Илон Маск превращает Starlink в нового мобильного оператора: SpaceX купила частоты для покрытия всей территории США

SpaceX бросает вызов крупнейшим мобильным операторам США

SpaceX Илона Маска приобрела радиочастоты в диапазоне 800 МГц, которые планирует использовать для расширения спутниковой связи Starlink и создания мобильной сети с покрытием практически всей территории США. Компания хочет объединить спутники с наземными сотовыми сетями, чтобы обеспечить связь в том числе в удаленных районах, где установка обычных вышек обходится слишком дорого.

Илон Маск превращает Starlink в нового мобильного оператора: SpaceX купила частоты для покрытия всей территории США
Источник изображения: Starlink

О сделке сообщила SpaceX, а Маск назвал приобретение частот одним из последних необходимых шагов для создания практически повсеместного мобильного покрытия в стране.

«Это последний, важнейший элемент пазла с распределением частотного спектра, необходимый для того, чтобы SpaceX обеспечила полное покрытие мобильной связи в Америке», — написал Илон Маск на своей страничке в соцсети X.

Диапазон 800 МГц важен тем, что радиосигнал на таких частотах лучше проходит через стены и другие препятствия, чем сигнал на более высоких частотах. Кроме того, эти частоты поддерживаются многими современными смартфонами, поэтому в перспективе пользователи смогут подключаться к спутниковой сети без специального оборудования.

Лицензии на использование частот SpaceX приобрела у инвестиционной компании Grain Management LLC. Сумма сделки не раскрывается. Ранее этот спектр стал доступен после обмена частотами между Grain Management и мобильным оператором T-Mobile в августе. По данным компании, лицензии охватывают почти все население США.

SpaceX планирует объединить спутниковую систему Starlink Direct-to-Cell с обычными мобильными сетями. Смартфоны смогут подключаться как к наземным базовым станциям, так и напрямую к спутникам на низкой околоземной орбите. Это должно помочь обеспечить связь в местах, где сотовое покрытие отсутствует или нестабильно.

Однако для запуска полноценной сети SpaceX еще необходимо получить разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC). Компания пока не объявила сроки запуска, стоимость тарифов и условия подключения абонентов.

Новость о сделке повлияла на котировки американских операторов связи. По состоянию на 17:00 по времени Нью-Йорка акции AT&T на дополнительных торгах снизились на 7,3%, T-Mobile US — на 6,6%, а Verizon Communications — также на 6,6%. Так инвесторы отреагировали на перспективу появления нового крупного конкурента на рынке мобильной связи.

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