Яндекс предупредил о перебоях в работе «Алисы» и «Станций» из-за повреждений дата-центров
Для многих «Алиса» стала почти членом семьи
Команда Яндекс сообщила о сбоях в работе «Алисы», что стало следствием повреждения двух дата-центров в Сасово и Калуге. По данным компании, в результате происшествий никто не пострадал, однако восстановление инфраструктуры может повлиять на работу голосового помощника «Алиса» и устройств умного дома.
В компании предупредили, что в чате «Алиса AI» некоторые возможности временно недоступны, а ответы нейросети могут поступать с задержкой. Пользователи умных колонок «Яндекс Станция» также могут столкнуться с паузами при обращении к помощнику и сбоями отдельных функций. Кроме того, нестабильно могут работать некоторые устройства на платформе умного дома.
В Яндексе подчеркнули:
Вся наша команда трудится днём и ночью, чтобы поскорее «подлечить» Алису и вернуть её к привычной жизни. Мы все скучаем по ней такой, какой вы её знаете и любите.