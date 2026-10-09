Яндекс предупредил о перебоях в работе «Алисы» и «Станций» из-за повреждений дата-центров

Команда Яндекс сообщила о сбоях в работе «Алисы», что стало следствием повреждения двух дата-центров в Сасово и Калуге. По данным компании, в результате происшествий никто не пострадал, однако восстановление инфраструктуры может повлиять на работу голосового помощника «Алиса» и устройств умного дома.

В компании предупредили, что в чате «Алиса AI» некоторые возможности временно недоступны, а ответы нейросети могут поступать с задержкой. Пользователи умных колонок «Яндекс Станция» также могут столкнуться с паузами при обращении к помощнику и сбоями отдельных функций. Кроме того, нестабильно могут работать некоторые устройства на платформе умного дома.

В Яндексе подчеркнули: