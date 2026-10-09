Графеновый обогреватель Xiaomi, который разогревает комнату на 7 °C за 10 минут⁠, поступил в продажу в Китае ⁠ 15

Xiaomi начала продажи обогревателя Mijia Graphene Heater Pro. Устройство уже доступно через все каналы продаж в Китае по цене 399 юаней, а с учётом скидки его можно приобрести за 359,1 юаня. Прибор предназначен для помещений площадью 15–27 м² и оснащён керамическим нагревательным элементом PTC диаметром 310 мм. По данным производителя, за 10 минут он способен повысить температуру в комнате на 7 °C.

Мощность нагрева достигает 2200 Вт. Обогреватель обеспечивает подачу тёплого воздуха на расстояние до 2 метров, горизонтальный угол распределения воздушного потока составляет 80°, а вертикальный угол нагрева достигает 120°. Конструкция с низким сопротивлением воздушному потоку призвана уменьшить шум при работе и обеспечить комфортное использование в повседневных условиях.

Mijia Graphene Heater Pro поддерживает технологию Xiaomi Surge Smart Connect и подключается к экосистеме умного дома через приложение Mi Home. Это позволяет интегрировать прибор с совместимыми устройствами и управлять его работой со смартфона. Благодаря регулировке направления воздушного потока обогреватель может распределять тепло по помещению, а не только нагревать пространство перед собой.