Gefest, Atlant и Horizont стали самыми популярными белорусскими брендами техники в «М.Видео»

По данным «М.Видео», изучившей продажи в своей сети с сентября 2025-го по сентябрь 2026 года, Gefest занял первое место с долей 63,3% продаж в денежном выражении.

Вторую позицию среди белорусских производителей занял Atlant с долей 28,9%, а третью — Horizont с 6,4%. На Gefest и Atlant вместе пришлось более 92% выручки от реализации техники белорусских брендов, а совокупная доля первой тройки приблизилась к 99%.

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Основной объём продаж сформировали крупная кухонная техника с долей 56,2%, холодильники и морозильники — 26,7%, а также встраиваемые устройства — 7,1%. Белорусские марки обеспечили 23,6% продаж газовых плит, 9,4% электрических плит, 6,2% мини-стиральных машин и около 4% морозильников среди брендов, представленных в исследовании.

Во II квартале 2026 года продажи белорусской техники в денежном выражении выросли на 34,3% относительно первых трёх месяцев года. Продажи Atlant увеличились на 96,3%, Gefest — на 24,5%, а доля Atlant в продажах белорусских марок поднялась с 19,3% до 28,3%.

Особенно заметно вырос спрос на холодильники и морозильники: их продажи прибавили 98,4%, а доля в структуре реализации увеличилась с 17,6% до 26%. Продажи крупной кухонной техники за тот же период выросли на 25,6%.