Фотофлагманы Huawei Pura 90 Pro и Pro Max получили камеры O-Film вместо сенсоров SmartSens

Компания O-Film стала ключевым поставщиком камер для смартфонов Huawei Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max.

Ранее предполагалось, что в производстве камер старших моделей серии Huawei будет активно задействована SmartSens, однако производитель выбрал и альтернативного партнёра. O-Film поставляет основные камеры, а также 200-мегапиксельный перископический модуль для обеих флагманских моделей.

O-Film специализируется на оптоэлектронных компонентах для потребительской электроники и автомобильных систем. В её ассортимент входят модули основных, широкоугольных, макро- и телеобъективов, а также компоненты распознавания отпечатков пальцев и сенсорные элементы. Компания уже участвовала в поставках компонентов для камер серии Huawei Pura 80 и выпускает внешние комплекты оптического зума. Помимо Huawei, O-Film получила заказы на модули камер для Xiaomi 18 Pro Max и выступает поставщиком компонентов для дронов DJI.

Pura 90 Pro Max оснащён основной камерой на 50 Мп с физически изменяемой диафрагмой, оптической стабилизацией и технологией LOFIC. Её дополняют 40-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и перископическая камера на 200 Мп с четырёхкратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом. Также предусмотрен мультиспектральный сенсор второго поколения. У Huawei Pura 90 Pro набор камер включает основной модуль на 50 Мп, сверхширокоугольную камеру на 12,5 Мп, макротелеобъектив на 50 Мп и мультиспектральный датчик.