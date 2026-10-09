Blu-ray, которые можно брать с собой

Диски ещё живы: выпущены портативные Blu-ray-плееры Krovatar с USB-C и Bluetooth ⁠ 1

Компания Krovatar представила два портативных проигрывателя оптических дисков — KB-100X и KB-100XH. Устройства воспроизводят Blu-ray и CD, поддерживают подключение беспроводных наушников и могут работать от мобильного аккумулятора. Продажи начнутся в октябре 2026 года, цены в США — $330 и $360 соответственно.

Главная особенность новинок — отсутствие встроенной батареи при возможности питания через USB-C с поддержкой USB Power Delivery при напряжении 12 В. По данным производителя, пауэрбанка ёмкостью 10 000 мА·ч (37 Вт·ч) хватит примерно на 4,5 часа воспроизведения Blu-ray или до пяти часов прослушивания CD. У проигрывателей нет собственного экрана.

Обе модели поддерживают Bluetooth для подключения беспроводных наушников с кодеком aptX. Также по Bluetooth работает комплектный пульт дистанционного управления. Версия KB-100XH оснащена двумя выходами для наушников — размером 3,5 мм и 4,4 мм. Поддержка дисков 4K Ultra HD Blu-ray и SACD, реализованная в стационарном проигрывателе Krovatar KBU-300, для новых портативных моделей не заявлена.

Покупателям предложат четыре цветовых варианта. Компания рассчитывает вывести новинки на европейский рынок до конца 2026 года.