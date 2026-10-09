Чистый экран без вырезов и отверстий, уникальный дизайн и рамка менее 1 мм: RedMagic 12 Pro+ получит водяное охлаждение с RGB-подсветкой

RedMagic раскрыла устройство обновлённой системы охлаждения смартфона RedMagic 12 Pro+, премьера которого в Китае состоится 15 октября.

Производитель называет новинку первым смартфоном с водяным охлаждением и RGB-подсветкой. По сравнению с RedMagic 11 Pro+ площадь охлаждения увеличилась, каналы для циркуляции жидкости стали толще, а их расположение изменилось: теперь они образуют два кольцевых контура, охватывающих основные источники тепла.

Источник изображения: gizmochina // RedMagic

После выхода из микропомпы охлаждающая жидкость разделяется на два потока. Один проходит над процессором, другой — над аккумулятором, после чего оба возвращаются к насосу. Каналы также заходят в область воздушного потока, где установленный вентилятор дополнительно отводит тепло. Для прокачки жидкости по более толстым каналам компания разработала новую двухкристальную микропомпу. Заявленное выходное давление выросло со 100 до 130 кПа, что должно ускорить циркуляцию и повысить эффективность теплоотвода. В системе используется та же фторсодержащая жидкость, что и в серверах для искусственного интеллекта.

Источник изображения: gizmochina // RedMagic

Ещё одной особенностью стала световодная конструкция над воздушным каналом: RGB-подсветка движется вдоль контура охлаждения, визуально повторяя путь жидкости.

По сравнению с предшественником RedMagic 12 Pro+ также стал легче, тоньше, уже и получил более округлый корпус. Рамка экрана уменьшилась с 1,25 до 0,96 мм. Производитель уже открыл предварительные заказы на смартфон.