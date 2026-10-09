Changan представила электрический седан DeepBlue L06 2027: 272 л.с., магнитореологическая подвеска, 670 км на одной зарядке — всего 120 тыс. юаней (1,5 млн рублей)

Бренд DeepBlue, принадлежащий Changan, представил электрический седан L06 2027 модельного года и его спортивную модификацию Chasing Wind Edition. Новинка получила интеллектуальный вычислительный модуль на базе технологий Intel, магнитореологическую подвеску, активную аэродинамику и запас хода до 670 км по циклу CLTC. Цены — от 115 до 147 тыс. юаней за стандартную версию и от 152 до 162 тыс. юаней за спортивную (1,46–1,87 млн рублей и 1,93–2,06 млн рублей соответственно).

Габариты седана составляют 4830 × 1905 × 1480 мм, колёсная база — 2900 мм. Автомобиль оснащён передним багажником объёмом 100 л, объем основного багажника — 464 л. Стандартная версия получила активное заднее антикрыло, создающее до 260 Н прижимной силы, а у Chasing Wind Edition установлено карбоновое крыло с заявленным показателем до 1000 Н. Спортивную модификацию также отличают агрессивный обвес, иные колёсные диски и жёлтые тормозные суппорты.

Одной из главных технологических особенностей стала магнитореологическая подвеска четвёртого поколения от Beijing West Industries. Электроника изменяет характеристики амортизаторов с помощью магнитного поля, адаптируя их к дорожным условиям и уменьшая колебания кузова при разгоне и торможении. Спортивная версия также может оснащаться AI BOX на платформе Intel Core Ultra. Модуль обрабатывает данные с камер и микрофонов, помогает обнаруживать препятствия, анализирует обстановку при парковке и запоминает предпочтения водителя. По заявлению компании, персональные данные хранятся непосредственно в автомобиле.

В салоне установлен поворотный 15,6-дюймовый дисплей с разрешением 2,5K и проекционный дисплей AR-HUD с виртуальной диагональю 50 дюймов. Все версии оснащаются задним электромотором мощностью 272 л. с. Запас хода стандартного L06 составляет 560 или 670 км (согласно китайской методике CLTC) в зависимости от комплектации, а у Chasing Wind Edition — 530 или 635 км (CLTC). Кроме того, автомобиль поддерживает питание электроприборов — выходная мощность составляет 6 кВт.