Он возник, когда Вселенной было всего 3 млрд лет

Человечество с таким еще не сталкивалось: пойман радиосигнал, летевший к Земле более 10 млрд лет ⁠ 7

Астрономы обнаружили самый удаленный быстрый радиовсплеск за всю историю наблюдений. Сигнал FRB 20240304B возник более 10 млрд лет назад, когда возраст Вселенной составлял около 3 млрд лет. Об открытии сообщает ТАСС со ссылкой на The Guardian. Расстояние до источника более чем вдвое превышает предыдущий рекорд.

Сигнал зарегистрировал радиотелескоп MeerKAT в Южной Африке. Затем ученые использовали космический телескоп NASA «Джеймс Уэбб», чтобы определить галактику, в которой произошел всплеск.

Быстрые радиовсплески (FRB) — это короткие импульсы радиоизлучения, обычно длящиеся несколько миллисекунд. Ученые пока не установили точную причину возникновения всех таких сигналов.

Первый быстрый радиовсплеск обнаружили в 2007 году. С тех пор астрономы зарегистрировали более 10 тысяч подобных событий. Некоторые источники испускают повторяющиеся сигналы, другие же наблюдаются только один раз.

Одним из возможных источников FRB считаются магнетары — нейтронные звезды с чрезвычайно мощными магнитными полями. Однако происхождение многих радиовсплесков остается неизвестным.

Такие сигналы интересны ученым не только сами по себе. По пути к Земле радиоволны проходят через межгалактическое пространство и взаимодействуют с веществом. Анализ этих изменений помогает исследовать газ между галактиками и изучать эволюцию Вселенной.

Обнаружение FRB 20240304B позволит астрономам исследовать космические процессы, происходившие на ранних этапах истории Вселенной.