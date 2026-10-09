Белорусский кроссовер с классическим «автоматом» и атмосферным мотором уже у российских дилеров. Belgee X50 на 120 тыс. рублей дешевле Belgee X50+

Официальный старт продаж пока не объявлен, но дилеры машины уже получили

Обновленный компактный кроссовер Belgee X50 начал поступать российским дилерам. Первые автомобили уже появились в автосалонах Санкт-Петербурга, хотя официальная дата старта продаж пока не объявлена. Стоимость новинки составляет 2,2 млн рублей.

Белорусский кроссовер с классическим «автоматом» и атмосферным мотором уже у российских дилеров. Belgee X50 на 120 тыс. рублей дешевле Belgee X50+
Источник изображения: Прагматика через Автостат

Belgee X50 — это более доступная альтернатива Belgee X50+. Новинка дешевле базовой версии старшего кроссовера на 120 тысяч рублей. При этом автомобили отличаются не только ценой, но и силовыми установками.

Вместо турбированного двигателя обновленный X50 получил четырехцилиндровый атмосферный мотор объемом 1,5 л мощностью 122 л. с. в сочетании с классическим 6-ступенчатым «автоматом».

Кроссовер будет доступен в единственной комплектации «Актив». В нее входят четыре подушки безопасности, кондиционер, круиз-контроль, камера заднего вида, задние парковочные датчики и датчик света, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, аудиосистема с четырьмя динамиками и аналоговая приборная панель с 3,5-дюймовым информационным экраном. Также предусмотрен пакет теплых опций, он включает подогрев передних сидений и рулевого колеса, обогрев зоны покоя стеклоочистителей и форсунок омывателя.

По оценке представителя дилерской компании Александра Шапринского, на начальном этапе новый Belgee X50 может занять около 15% продаж марки в России, а в перспективе его доля способна вырасти до 20–25%. Основными конкурентами модели станут начальные версии Haval и Tenet в сопоставимом ценовом диапазоне.

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