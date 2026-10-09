AMD Epyc, два порта 10GbE, встроенный блок питания и тонкий корпус. Представлен четырехдисковый NAS-сервер Newtech форм-фактора 1U

Японская компания Newtech объявила о выпуске SmartNAS2000, стоечного сетевого хранилища (NAS) форм-фактора 1U. Устройство работает под управлением операционной системы Windows Server IoT 2025 для рабочих групп хранения данных.

Модель основана на шестиядерном серверном процессоре AMD Epyc 4245P Zen 5 , поставляется с предустановленной 8 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 без ECC и имеет четыре отсека для жестких дисков SATA III (6 Гбит/с), которые можно настроить как RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 с помощью аппаратного контроллера.

Он имеет глубину 503 мм, встроенный блок питания мощностью 350 Вт, модуль BMC, два передних порта USB-A 480 Мбит/с, два задних порта USB-A 5 Гбит/с, два порта 10GbE RJ-45, один порт 1GbE RJ-45 (IPMI) и один порт VGA.