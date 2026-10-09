AMD доберётся до портативок к концу года: FSR 4 с машинным обучением запустят на встроенной графике

AMD планирует до конца 2026 года расширить поддержку технологии масштабирования FSR 4 на процессоры со встроенной графикой, игровые ноутбуки и портативные ПК. Об этом на брифинге с корейскими журналистами в Сеуле сообщил Джек Хьюн, старший вице-президент и глава подразделения Computing and Graphics.

FSR 4 использует алгоритмы машинного обучения и до сих пор ассоциировался прежде всего с дискретными картами Radeon.

По данным нескольких профильных изданий, для встроенной графики AMD готовит облегчённую версию алгоритма, адаптированную к ограничениям по энергопотреблению и вычислительной мощности. Для портативных игровых устройств и ноутбуков этот баланс между качеством изображения, задержкой и производительностью особенно заметен.

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Компания не опубликовала ни полного списка совместимости, ни независимых тестов производительности облегчённой модели, ни информации о поддержке генерации кадров. Заявленный срок — конец 2026 года — план AMD, а не гарантия выпуска для конкретного устройства. Следующим значимым шагом станет матрица совместимости для продуктов, примечания к драйверу или тестирование, показывающее работу облегчённой версии на текущих APU.

Для разработчиков игр и владельцев портативных устройств анонс означает, что масштабирование с AMD расширит охват на мобильные и интегрированные платформы.