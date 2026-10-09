AliExpress: самые востребованные смартфоны в России осени 2026 года⁠

В третьем квартале 2026 года спрос на смартфоны на AliExpress в России увеличился на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании компании. Команда AliExpress СНГ также представила рейтинг десяти самых продаваемых моделей.

Первое место занял Redmi Note 15, поднявшийся с четвертой позиции по итогам предыдущего квартала. На втором месте расположился Redmi Note 15 Pro, а бывший лидер Poco X8 Pro опустился на третью строчку.

В рейтинге преобладают устройства с AMOLED-дисплеями и частотой обновления от 120 Гц. У восьми смартфонов из десятки емкость аккумулятора составляет не менее 6000 мАч. При этом половина моделей продавалась в среднем дешевле 20 тыс. рублей.

Четвертую позицию занял Poco X8 Pro Max с аккумулятором на 8500 мАч. Пятое место досталось флагману OnePlus 15 — самой дорогой модели списка. В десятку также вошли Poco X7 Pro, Redmi Note 17, Poco F6, Poco M8 и Poco M8 Pro.