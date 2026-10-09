Аккумулятор 9000 мА•ч, топовые камеры и первый в истории бренда световой задник. OnePlus 16 получит магнитный кулер размером с банковскую карту

Он весит всего 50 г

Компактный Ice Card Mini Magnetic Cooler с термоэлектрическим чипом и воздушным охлаждением дебютирует 12 октября вместе со смартфоном OnePlus 16. Аксессуар крепится к задней панели телефона с помощью магнитов и предлагает два режима работы.

Аккумулятор 9000 мА•ч, топовые камеры и первый в истории бренда световой задник. OnePlus 16 получит магнитный кулер размером с банковскую карту
Источник изображения: gizmochina // OnePlus

Размеры устройства составляют 70 × 53,4 мм, толщина корпуса — 9,7 мм, а в зоне воздухозаборника она достигает 12,3 мм. Кулер весит около 50 г, корпус выполнен из поликарбоната и алюминиевого сплава. Для отвода тепла используется сочетание TEC-чипа и воздушной системы, направляющей охлаждение на наиболее горячую область смартфона. В тихом режиме уровень шума составляет 25 дБ, в усиленном — около 35 дБ. Световой индикатор отображает состояние устройства: зелёный соответствует тихому режиму, синий — максимальному охлаждению, а мигающий красный сигнализирует о неисправности.

Фото 1
Источник изображения: gizmochina // OnePlus

Магнитное крепление обеспечивает усилие удержания около 10 Н. Для смартфонов без встроенных магнитов в комплект положена специальная пластина. Кулер совместим с широким спектром устройств Apple и Android, а на смартфонах OnePlus и Oppo поддерживается высокопроизводительный режим. Питание подаётся через USB-C при напряжении до 5 В и токе 0,7 А. По заявлению компании, внешний аккумулятор ёмкостью 10 000 мА•ч способен обеспечить до восьми часов работы на высокой мощности. В комплект входят кабель, шнурок, магнитная пластина, вспомогательная плёнка и руководство. 

Ранее сообщалось, что смартфон получит аккумулятор 9000 мА•ч, топовые камеры и первый в истории бренда световой задник.

Главное
Все новости
16 минут назад31 степень свободы, точность до 1 мм и почти все детали собственной разработки. BYD сделал своего человекоподобного робота
28 минут назадНовая HyperOS 3 вышла для десятков смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco. Российская версия для Redmi Note 14 Pro 4G тоже в списке
36 минут назад1«МегаФон» разогнал отечественную базовую станцию Yadro до 800 Мбит/с в сети LTE
Таких больших батарей во флагманах OnePlus еще не было. OnePlus 16 получит аккумулятор емкостью 9000 мАч40 минут назадТаких больших батарей во флагманах OnePlus еще не было. OnePlus 16 получит аккумулятор емкостью 9000 мАч И 100-ваттную зарядку в придачу
50 минут назад1Интерес к человекоподобным роботам упал. Аренда таких андроидов многократно подешевела в Китае
Claude собрал для астрофизика первую полную карту неба в ультрафиолете10:44Claude собрал для астрофизика первую полную карту неба в ультрафиолете ИИ-агенты объединили данные нескольких космических телескопов, восстановили треть неба с погрешностью 10% и добавили оценки ультрафиолетового излучения более 100 млн звёзд
Прыжок водолаза с корабля Crew Dragon при эвакуации Crew-12 засняли на видео10:37Прыжок водолаза с корабля Crew Dragon при эвакуации Crew-12 засняли на видео Экипаж миссии Crew-12 вернулся на Землю 8 октября 2026 года
10:222Скорость интернета до 1 Гбит/с абсолютно на всех самолётах крупнейшей в мире авиакомпании: American Airlines оснастит Starlink более 1000 самолётов
10:083Gefest, Atlant и Horizont стали самыми популярными белорусскими брендами техники в «М.Видео»
09:533Starlink превращают в мобильного оператора: на этих новостях акции AT&T, Verizon и T-Mobile резко упали
Пригласил шестерых — получил $600. Starlink запустил программу с бонусом $100 за каждого приглашённого пользователя09:426Пригласил шестерых — получил $600. Starlink запустил программу с бонусом $100 за каждого приглашённого пользователя Бонус полагается и тем, и другим
09:321Фотофлагманы Huawei Pura 90 Pro и Pro Max получили камеры O-Film вместо сенсоров SmartSens
Робот Светлана может одновременно принимать до 600 звонков и уже обработал более 32,3 млн звонков09:247Робот Светлана может одновременно принимать до 600 звонков и уже обработал более 32,3 млн звонков Голосовой помощник запустили в 2022 году
В России провайдеров хотят обязать обеспечить скорость интернета не менее 1 Гбит/с в многоквартирных домах09:1925В России провайдеров хотят обязать обеспечить скорость интернета не менее 1 Гбит/с в многоквартирных домах Минцифры рассчитывает внести законопроект о реформе отрасли связи в Госдуму до конца 2026 года.
09:06Ресурс более 100 000 часов и гарантия 10 лет. Представлены модульные БП Cooler Master до 1000 Вт
08:523Xiaomi выпустила посудомоечную машину на 130 предметов посуды
08:44AMD Epyc, два порта 10GbE, встроенный блок питания и тонкий корпус. Представлен четырехдисковый NAS-сервер Newtech форм-фактора 1U
08:391Чистый экран без вырезов и отверстий, уникальный дизайн, рамка менее 1 мм и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: RedMagic 12 Pro+ показали со всех сторон
08:36Xiaomi переписала цены на все версии Xiaomi 17 Ultra в Китае
08:09Xiaomi выпустила зубную щётку c автономностью до 150 дней. Она получила амортизирующую насадку, защиту от воды IPX8 и беспроводную зарядку
07:59Представлена лампа Xiaomi с экраном, радаром и датчиком освещенности
07:51Xiaomi представила умный дверной замок с экраном, распознаванием посетителей и 11 способами открытия
07:44Умные весы Xiaomi с автономностью до 150 дней, зарядкой по USB-C и анализом состава тела поступили в продажу
Графеновый обогреватель Xiaomi, который разогревает комнату на 7 °C за 10 минут⁠, поступил в продажу в Китае07:4117Графеновый обогреватель Xiaomi, который разогревает комнату на 7 °C за 10 минут⁠, поступил в продажу в Китае Новинка рассчитана на помещения площадью до 27 м² и поддерживает управление через Mi Home
07:352Составлен первый российский рейтинг сервисов аварийного восстановления
Удастся ли восстановить дата-центр после атаки БПЛА, подтвердить в Яндексе не могут07:2315Удастся ли восстановить дата-центр после атаки БПЛА, подтвердить в Яндексе не могут Компания продолжает оценивать последствия происшествия.
07:1810На фоне атаки на ЦОД «Яндекса» в рунете произошел сбой у провайдера защиты инфраструктуры от DDoS-атак Curator
Белый дом считает врагами всех, кто не использует термин «сверхинтеллект» 07:0613Белый дом считает врагами всех, кто не использует термин «сверхинтеллект» Об этом заявил Трамп
06:57Новый смартфон Vivo показал свои возможности до анонса
06:5642K-дисплей Visionox нового поколения на 185 Гц, АКБ более 9000 мА•ч и поддержка 100-ваттной зарядки. Уже в октябре ожидается выход iQOO Neo 12
06:422Чистый экран без вырезов и отверстий, уникальный дизайн и рамка менее 1 мм: RedMagic 12 Pro+ получит водяное охлаждение с RGB-подсветкой
01:376«Росатом» провел испытания первого реактора турецкой АЭС «Аккую» — при давлении в 1,5 раза выше рабочего