Аккумулятор 9000 мА•ч, топовые камеры и первый в истории бренда световой задник. OnePlus 16 получит магнитный кулер размером с банковскую карту

Компактный Ice Card Mini Magnetic Cooler с термоэлектрическим чипом и воздушным охлаждением дебютирует 12 октября вместе со смартфоном OnePlus 16. Аксессуар крепится к задней панели телефона с помощью магнитов и предлагает два режима работы.

Источник изображения: gizmochina // OnePlus

Размеры устройства составляют 70 × 53,4 мм, толщина корпуса — 9,7 мм, а в зоне воздухозаборника она достигает 12,3 мм. Кулер весит около 50 г, корпус выполнен из поликарбоната и алюминиевого сплава. Для отвода тепла используется сочетание TEC-чипа и воздушной системы, направляющей охлаждение на наиболее горячую область смартфона. В тихом режиме уровень шума составляет 25 дБ, в усиленном — около 35 дБ. Световой индикатор отображает состояние устройства: зелёный соответствует тихому режиму, синий — максимальному охлаждению, а мигающий красный сигнализирует о неисправности.

Источник изображения: gizmochina // OnePlus

Магнитное крепление обеспечивает усилие удержания около 10 Н. Для смартфонов без встроенных магнитов в комплект положена специальная пластина. Кулер совместим с широким спектром устройств Apple и Android, а на смартфонах OnePlus и Oppo поддерживается высокопроизводительный режим. Питание подаётся через USB-C при напряжении до 5 В и токе 0,7 А. По заявлению компании, внешний аккумулятор ёмкостью 10 000 мА•ч способен обеспечить до восьми часов работы на высокой мощности. В комплект входят кабель, шнурок, магнитная пластина, вспомогательная плёнка и руководство.

Ранее сообщалось, что смартфон получит аккумулятор 9000 мА•ч, топовые камеры и первый в истории бренда световой задник.