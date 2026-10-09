31 степень свободы, точность до 1 мм и почти все детали собственной разработки. BYD сделал своего человекоподобного робота

Китайский автопроизводитель BYD получил патент человекоподобного робота под кодовым названием «Сяо Ди». Документ опубликован Государственным управлением интеллектуальной собственности Китая 6 октября 2026 года.

Рендер носит иллюстративный характер Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Согласно ранее опубликованным характеристикам, рост Xiao Di составляет 1,61 м, масса — 58,5 кг, а конструкция включает 31 степень свободы. Точность работы роботизированной кисти достигает ±1 мм, что позволяет выполнять манипуляции с предметами, использовать жесты и указывать на объекты во время объяснений.

Более 60% компонентов унифицированы, а доля деталей собственной разработки BYD достигает 80%.