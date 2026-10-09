Он построен на платформе MediaTek Dimensity 7300e

10 200 мАч, 90 Вт, 120 Гц и 50-мегапиксельная камера. Монстр автономности Vivo Y600s Pro вышел в продажу

Vivo представила в Китае новый смартфон Y600s Pro. Особенностью модели стал аккумулятор емкостью 10 200 мА·ч. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и обратную зарядку для питания других устройств.

Vivo Y600s Pro получил 6,83-дюймовый экран AMOLED с разрешением 2800 × 1260 пикселей и кадровой частотой 120 Гц. Сканер отпечатков размещен под дисплеем.

В основе аппаратной платформы находится SoC MediaTek Dimensity 7300e. Смартфон работает под управлением OriginOS 6 на базе Android 16. Основная камера — c 50-мегапиксельным сенсором с диафрагмой f/1.8, фронтальная — 32-мегапиксельная. В конфигурации Y600s Pro — NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, ИК-излучатель.

Стоимость версии 8/256 ГБ составляет 400 долларов, версии с 512 ГБ флеш-памяти — 445 долларов.