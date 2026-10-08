Возвращение XP, но не Windows. Внутри Xbox создано новое подразделение, призванное расширить компанию за пределы видеоигр

Подразделение Xbox компании Microsoft создало внутри себя новое подразделение. Оно называется XP и отношения к одноимённой версии Windows не имеет.

XP — это новое подразделение, охватывающее кино и телевидение, потребительские товары, стратегическое партнерство и различные живые мероприятия.

Как сказано в пресс-релизе, новое подразделение объединяет возможности, которые существовали в различных командах Xbox на протяжении многих лет. Объединяет как раз вокруг задачи помогать франшизам Xbox охватывать больше людей посредством проникновения на новые рынки. В первую очередь, кинематограф.

В рамках подразделения XP создано четыре основных направления: Xbox Pictures (кино), Xbox Products (товары по мотивам игровых франшиз), Xbox Places (живые мероприятия) и Xbox Partnerships (сотрудничество с создателями контента, брендами, спонсорами и так далее).

Как можно видеть, Xbox собирается массово выйти за пределы видеоигр сразу по многим направлениям. Не исключено, что как минимум отчасти это связано с успехом сериала по вселенной Fallout.

Возглавила новое подразделение Кейлин Уолтерс, известная в первую очередь руководством Mojang Studios и работой в Lucasfilm над франшизой Star Wars.