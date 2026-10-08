В «СберБанке Онлайн» появится покупка и продажа криптовалюты

Команда Сбера объявила о начале тестирования сервиса для операций с криптовалютой в «СберБанк Онлайн». Банк показал его работу на форуме СберИнвестиций «Настоящее — будущее».

На этапе испытаний клиентам доступны покупка и продажа биткоина, Ethereum, USDT и других популярных криптоактивов, а также их ввод и вывод. С 1 декабря 2026 года Сбер планирует открыть сервис для всех клиентов, если к этому моменту вступят в силу необходимые нормативные акты.

Операции с криптовалютой также должны появиться в сервисах «СберИнвестиции» и «СберБизнес». При этом окончательный список активов, разрешённых для торговли, определит Банк России в подзаконных актах.

В Сбере отмечают, что сроки запуска будут зависеть от готовности регулирования. 6 октября банк первым в России вошёл в реестр цифровых депозитариев ЦБ. Текущее тестирование криптовалютных операций стало следующим этапом подготовки сервиса к работе с клиентами.