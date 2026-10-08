В России впервые подписали соглашение через отечественную спутниковую связь — российский аналог Starlink от Бюро 1440 будут тестировать в Якутии

БЮРО 1440 показало возможности российского спутникового интернета на расстоянии 5000 км

Бюро 1440 и УК «ЭЛЬГА» впервые в России провели дистанционное подписание соглашения с использованием отечественной низкоорбитальной спутниковой связи. Участники находились на расстоянии около 5000 км друг от друга. Демонстрация прошла на форуме «Цифровые решения» во время прямого включения с Эльгинского угольного месторождения в Якутии.

В России впервые подписали соглашение через отечественную спутниковую связь — российский аналог Starlink от Бюро 1440 будут тестировать в Якутии
Источник изображения: Бюро 1440

Документ подписали с помощью электронных подписей, а данные передавались через спутниковый канал БЮРО 1440 с использованием абонентского терминала собственной разработки компании.

Соглашение предусматривает испытания спутникового интернета на двух промышленных объектах Дальнего Востока — Эльгинском угольном месторождении в Якутии и морском терминале «Порт Эльга» в Хабаровском крае. Обе площадки удалены от развитой наземной инфраструктуры, а суровый климат усложняет строительство и обслуживание линий связи.

В перспективе спутниковый интернет планируют использовать не только для корпоративной связи и электронного документооборота, но и для видеоаналитики, цифровых двойников и беспилотной транспортировки угля. Передача видео и телеметрии также может помочь повысить безопасность персонала на удаленных производственных участках.

БЮРО 1440 создает российскую низкоорбитальную спутниковую группировку для высокоскоростной передачи данных. Первые серийные спутники собственной разработки отправились на орбиту 23 марта 2026 года. До конца года компания намерена провести серию локальных испытаний и подключений клиентов.

Следующим этапом станут испытания спутникового интернета непосредственно на объектах «ЭЛЬГИ» в Якутии и Хабаровском крае. Их результаты покажут, насколько система подходит для связи и цифровизации удаленных промышленных предприятий.

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