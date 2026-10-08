В России пересчитали отечественные смартфоны — они занимают всего 1% рынка

Российские смартфоны занимают около 1% отечественного рынка, и, согласно прогнозу Сбербанка, их доля практически не изменится в ближайшее десятилетие. В базовом, консервативном и оптимистичном сценариях банка доля отечественных устройств остается на уровне 1% вплоть до 2036 года. При этом сами участники отрасли считают даже такую оценку завышенной и заявляют. Об этом сообщает CNews.

Прогноз содержится в модели спроса на российскую микроэлектронику, которую Сбербанк направил представителям отрасли в августе 2026 года. Согласно документу, в 2025 году в России было продано около 242 тысяч отечественных смартфонов на 13,3 млрд рублей. К 2030 году объем продаж может вырасти до 254,3 тысячи устройств, а к 2036 году — до 262,1 тысячи. В денежном выражении рынок увеличится соответственно до 14 и 14,4 млрд рублей. В расчетах использовалась средняя цена смартфона в 55 тысяч рублей.

Таким образом, за десять лет продажи российских смартфонов могут вырасти всего примерно на 20 тысяч устройств в год. При этом Fplus оценивает ситуацию еще скромнее: по данным компании, реальные продажи отечественных смартфонов не достигают 100 тысяч аппаратов в год, а их доля рынка составляет не более 0,3%. Смартфоны в России выпускают «Аквариус», Fplus, «Байтерг» и «МиГ».

Другие представители отрасли также считают преждевременным говорить о сформировавшемся потребительском рынке. По их словам, основную часть спроса обеспечивают государственные закупки и отдельные проекты импортозамещения, а вот обычные покупатели практически не рассматривают российские модели как альтернативу зарубежным.

При этом российский рынок уже близок к насыщению: большинство жителей страны пользуются смартфонами, поэтому новые устройства покупают главным образом взамен старых. В 2025 году в России было продано около 24,2 млн смартфонов на 588 млрд рублей. К 2030 году Сбербанк прогнозирует рост рынка до 25,4 млн устройств, а к 2036 году — до 26,2 млн.