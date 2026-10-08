В китайских смартфонах на MediaTek нашли вредоносное ПО Midnight Mimosa, предустановленное из коробки. И удалить его нельзя ⁠ 4

Специалисты по безопасности компании Bitdefender опубликовали информацию о том, что выявили вредоносную программу, которая из коробки установлена на немалое количество китайских смартфонов.

ПО называется Midnight Mimosa и часто встречается на недорогих смартфонах с Android, основанных на SoC MediaTek. ПО предустановлено из коробки прямо в прошивке смартфонов, имеет системные привилегии, так что пользователи получают его сразу же. Удалить его из телефона при этом нельзя.

Осложняется ситуация тем, что ПО реализовано по-разному в разных смартфонах. Авторы говорят, что каждая сборка уникальна. Некоторые используют разные сертификаты подписи и даже разные имена. И это не всё. Суть в том, что само вредоносное ПО служит для его операторов своеобразным хабом, посредством которого они незаметно устанавливают на смартфоны различные программы. И мало того, что это много разных программ, так ещё и реализовано всё так, что приложения с вредоносным содержимым многократно устанавливаются и удаляются на одних и тех же устройствах. Такая активность помогает сократить время видимости вредоносного содержимого в списке приложений, ротировать хеши и менять активный модуль монетизации, при этом базовый системный компонент остается на месте.

Авторы отмечают, что таким ПО часто заражены дешёвые китайские подделки под смартфоны Samsung и Apple, но находили его и в обычных аппаратах B-брендов вроде Doogee и Cubot.

Что касается целей всего этого процесса, авторы полагают, что в первую очередь речь идёт о получении дохода с кликов по невидимым рекламным баннерам, а также о ботнетах для DDOS-атак.