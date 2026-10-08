Исследователи протестировали 11 LLM на 7548 запросах: когда альтернативу подавали как смену курса, модели соглашались на неё вдвое реже, чем когда то же самое называли продолжением текущей политики

Учёные из Университета Ватерлоо показали, что большие языковые модели систематически склоняются в пользу варианта, описанного как сохранение существующего положения дел, даже когда альтернативный вариант идентичен по содержанию.

Работа вышла в Environmental Research Communications. Одиннадцать моделей получили 7548 запросов на климатические темы — выбор машины, продуктовые рецепты, домашнее отопление и политические компромиссы. Каждый запрос прошёл через 6 моделей, что дало 54 888 ответов.

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Схема эксперимента построена так, чтобы менять только рамку: одно и то же решение подавалось либо как статус-кво, либо как переход к новому курсу. В контролируемых сравнениях шансы модели рекомендовать вариант-статус-кво оказались в 7,5 раз выше. В одном из политических сценариев модели соглашались с существующим планом в 70% случаев и поддерживали новый лишь в 34%. В потребительских запросах модели чаще советовали электромобиль тому, кто уже им владеет, а их рекомендации в целом отражали региональную статистику распространения электромобилей, не пытаясь её превзойти.

Авторы подчёркивают: речь идёт о реакции моделей на формулировку, а не о реальных покупках или политических решениях. Консервативная рекомендация не всегда вредна — осторожность в некоторых областях оправдана. Но в климатическом контексте, где смягчение последствий требует отхода от высокоэмиссионных привычек, выявленный перекос важен. Для команд, использующих языковые модели в рекомендательных и плановых системах, вывод прост: способ подачи вопроса меняет ответ, и если не предлагать альтернативы явно, модель будет по умолчанию держаться знакомого.