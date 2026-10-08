В период запуска их можно купить со скидкой

Теперь и в России, за 37 000 руб.: большой экран 1,92 дюйма, круглосуточный мониторинг давления, ЭКГ, Bluetooth 6.0 и NFC и до 6 дней автономности — умные часы Huawei Watch D3 поступили в продажу ⁠ 1

Умные часы Huawei Watch D3 (обзор на нашем сайте) поступили в продажу в России сегодня, 8 октября.

Главной особенностью модели стала обновлённая система контроля артериального давления, объединяющая классическое осциллометрическое измерение с помощью механической манжеты и микронасоса с непрерывным оптическим мониторингом объёма крови в сосудах методом фотоплетизмографии.

Часы выполняют четыре измерения манжетой в течение дня и три ночью, а в остальное время отслеживают динамику давления оптическим сенсором. Днём интервал автоматических измерений можно установить на 15, 20, 30, 45 или 60 минут, ночью манжета срабатывает каждые 30 минут. Есть и отдельный режим проверки давления до и после тренировки. Корпус толщиной 11,3 мм весит 40 г без ремешка, а автономность достигает 6 дней.

Корпус толщиной 11,3 мм весит около 40 г — это на 9% меньше массы предыдущего поколения. Устройство оснащено 1,92-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 408×480 пикселей с пиковой яркостью 3000 нит и аккумулятором емкостью 540 мА•ч. Конструкция с более узкой подушкой безопасности позволила также снизить массу ремешка на 7,5 г.

Huawei Watch D3 поддерживают запись ЭКГ: 30-секундного контакта пальца с боковым электродом достаточно для анализа риска фибрилляции предсердий и преждевременных сокращений. Также реализованы обнаружение апноэ во сне и непрерывный сбор данных о жизненно важных показателях. Система может учитывать изменения температуры и высоты и выдавать соответствующие уведомления.

Обычная цена составляет 40 тыс. рублей, однако с 8 октября по 8 ноября действует скидка 3 000 рублей — стоимость снижается до 37 тыс. рублей. В комплект промопредложения также входят год HuaweiCare и 6 месяцев HuaweiHealth+ за 2 рубля.