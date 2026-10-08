Компактный e-Sky получил LFP-аккумулятор на 26 кВт•ч и запас хода 310 км по WLTP

Suzuki использует батарею BYD для выпуска самого дешёвого электромобиля класса Kei-car в Японии ⁠ 3

Suzuki представила свой первый пассажирский электромобиль класса Kei-car — e-Sky. Новинка официально выводит японского производителя на рынок легковых электромобилей, а стартовая цена в 2,12 млн иен или 13 400 долларов делает модель самой доступной в своём сегменте на японском рынке.

Для снижения стоимости Suzuki использовала аккумуляторные технологии BYD. e-Sky построен на специально разработанной электрической платформе и оснащён фирменной силовой установкой e-Axle. Автомобиль получил литий-железо-фосфатную батарею ёмкостью 26 кВт•ч, обеспечивающую до 310 км по циклу WLTP.

Источник изображения: carnewschina // Suzuki

Масса e-Sky составляет 1030 кг, что заметно меньше показателя BYD Racco. Китайский электромобиль весит 1160 кг с батареей на 22,4 кВт•ч и до 1230 кг с аккумулятором на 35,84 кВт•ч. При этом Racco проезжает 210 км или 320 км соответственно по циклу WLTC.